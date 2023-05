JLR weitet sein „Open Innovation“-Programm aus

Jaguar Land Rover erweitert sein im vergangenen Jahr in Brasilien und Großbritannien gestartetes „Open Innovation“-Programm. Es wurde für eine globale Zusammenarbeit mit Start-ups, Scale-ups, gleichgesinnten externen Organisationen und mit dem gesamten Tata-Konzern ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stand die Erkundung von sieben Schlüsselbereichen: Elektrifizierung, Konnektivität, digitale Dienstleistungen, Metaverse, Industrie 4.0, Talent und Nachhaltigkeit. Nun stehen bereits florierende Start-up-Ökosysteme existieren: nach Israel und ins Silicon Valley in den USA.

Eine verstärkte Präsenz im berühmten Silicon Valley durch den globalen Partner Plug and Play Tech Centre wird JLR helfen, die Zusammenarbeit mit nordamerikanischen Start-ups zu beschleunigen. Gleichzeitig erweitert die Partnerschaft mit Tata Consultancy Services (TCS) in Tel Aviv den Zugang zur starken israelischen Start-up-Szene. Diese neue Partnerschaft soll lokale Technologieangebote identifizieren und sie zu globalen Mobilitätslösungen und -dienstleistungen skalieren.



Im vergangenen Jahr arbeitete das Programm mit mehr als 600 Start-ups weltweit zusammen. Dies führte zu 27 so genannten Co-Creation-Projekten. In Motion Ventures, die Risikokapitalgesellschaft von JLR und ein wesentlicher Bestandteil des „Open Innovation“-Vorhabens, hat zwischenzeitlich in sieben Unternehmen investiert, die sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen konzentrieren.



Zwei Beispiele für den bisherigen Erfolg von „Open Innovation“ kommen aus Lateinamerika. Dort wurden im Laufe des Jahres zwei neue Abonnement-Mobilitätsservices in Brasilien eingeführt: Jaguar On Demand, ein Kurzzeit-Mietservice für den Jaguar I-Pace, und das Fahrzeug-Abo Subscription.



Jaguar On Demand wurde in Zusammenarbeit mit dem Start-up U Corp entwickelt. Nach dem Start im Großraum Sao Paulo soll das Angebot im Laufe des Jahres auf andere regionale Hauptstädte Brasiliens ausgeweitet werden.



Subscription wurde in Zusammenarbeit mit Movida, einem brasilianischen Spezialisten für Fahrzeugvermietung, entwickelt und bietet Abo-Optionen von bis zu 36 Monaten – für mehr als 250 Fahrzeuge der JLR-Marken.



Das wachsende Portfolio an neuartigen Mobilitätsdiensten spiegelt den Erfolg von JLR mit Pivotal und The Out wider, die britischen Kunden neue Möglichkeiten des Zugangs zu Fahrzeugen durch Abonnements und Mietdienste bieten. Beide Angebote wurden von In Motion Ventures Studio, dem JLR-eigenen Inkubator, entwickelt. (aum)