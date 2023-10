JLR eröffnet Future Energy Lab

Auch Jaguar Land Rover bekennt sich für die Zukunft zur strikten Elektromobilität. Im Entwicklungszentrum in Whitley, Coventry, wurde nun eine neue Testanlage für Elektrofahrzeuge eröffnet, die 250 Millionen Pfund (ca. 288 Mio. Euro) kostet hat und 350 neue Arbeitsplätze bietet. In dem 30.000 Quadratmeter großen „Future Energy Lab“ werden elektrische Antriebseinheiten (EDU) für die nächste Generation der vollelektrischen Modelle von Jaguar, Range Rover, Defender und Discovery entwickelt. Der britische Autokonzern hat neun neue Elektrofahrzeuge bis 2030 angekündigt. Das erste wird der vollelektrische Range Rover sein.

Zu der Anlage gehören Prüfstände, die EDU-Fertigung und Prüfzellen für Elektrosysteme. In mehreren Klimakammern können extreme Wetterbedingungen in Temperaturbereichen zwischen minus 40 und plus 50 Grad Celsius simuliert werden. (aum)