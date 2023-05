Louis kommt nach Assen

Auf einer Fläche von über 1000 Quadratmetern erwartet die Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Bekleidung, eine Wand voller Helme und einen eigenen Bereich mit Loft-Atmosphäre für Urban- und Retro-Style. Dazu kommen Anbau- und Verschleißteile, Reise- und Campingzubehör, Schmier- und Pflegemittel, Werkzeug und alles, was Motorradfahrer sonst noch brauchen.

Für Europas größte Handelskette für Motorradbekleidung und -technik ist Assen mittlerweile die 90. Filiale und nach Tilburg die zweite in den Niederlanden. Vom TT Circuit Assen erreicht man den Standort im Aziëweg 1 über die A28 in nur 10 Minuten. Die legendäre „Cathedral of Speed“, Assens bekannte Moto-GP-Rennstrecke, war ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Standorts: „Einen so mit dem Motorradsport verbundenen Ort wie Assen, gibt es sonst in Europa kaum, da mussten wir einfach vertreten sein“, heißt es aus der Hamburger Firmenzentrale. (aum)