Vom Comic-Wandkalender bis zur „Abschreckhaube“

Der Motorrad-Zubehörmulti Louis denkt schon jetzt an Weihnachten und macht Vorschläge für den Biker-Gabentisch. Die Angebote reichen vom „Motomania“-Wandkalender von Comiczeichner und Motorradfahrer Holger Aue über Modellfahrzeuge und Holz-Bastelbausätze bis zu Stiefelständer für die Hochdruckwäsche oder „abschreckenden“ Schutzhauben mit aufgedrucktem Wachhund. Als Klassiker geht aber auch die Louis-Gutscheinkarte in fünf Wertstufen immer. Alle genannten Vorschläge sind im Onlineshop von Louis oder in einer der vielen Filialen erhältlich. (aum)