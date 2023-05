Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern Zusammenarbeit

Hyundai und Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft um drei weitere Jahre bis zum Ende der Bundesligaspielzeit 2025/2026. Dabei fungiert der Autohersteller weiterhin als Mobilitätspartner des hessischen Clubs. Im Laufe der vergangenen drei Jahre ist dessen gesamter Fuhrpark mit Hyundai-Fahrzeugen ausgestattet worden. Rund 115 Fahrzeuge stehen im Moment im Dienst der Adlerträger, über 80 Prozent davon sind elektrifiziert.

Zum anderen will Hyundai in den kommenden drei Jahren den Fokus auf das Frauenteam der Eintracht verstärken, das aktuell den dritten Platz in der Bundesliga belegt. Bereits in den vergangenen Spielzeiten hatte der Importeur das Frauenteam unterstützt und unter anderem an den vom Deutschen Fußball-Bund ausgerufenen Klimaspieltagen im Oktober 2022 ein gemeinsames Statement für mehr Nachhaltigkeit gesetzt



Darüber hinaus wollen beide Partner in Zukunft Projekte und Kampagnen mit ESG-Bezug umsetzen. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Aktuell ist im Rahmen der Partnerschaft mit dem wasserstoffbetriebenen Hyundai Nexo eine eigene Eintracht Frankfurt-Sonderedition für die Anhänger der Adler entstanden. Ebenso ist Profispieler Mario Götze als Markenbotschafter mit den Elektro-Modellen Ioniq 5 und Ioniq 6 unterwegs. (aum)