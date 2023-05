25 Jahre VW Polo GTI: Zum Jubiläum ein Sondermodell

Seit 25 Jahren gibt es den VW Polo GTI. Zum Jubiläum bringt Volkswagen das Sondermodell Polo GTI Edition 25 auf den Markt. 1998 trug das Modell erstmals die drei ikonischen Buchstaben. Ein Vierteljahrhundert später präsentieren die Wolfsburger nun eine auf 2500 Exemplare limitierte Edition des aktuellen 207 PS (152 kW) starken Kleinwagen-Sportlers. Ein Sportfahrwerk, die Differenzialsperre XDS, eine umfangreiche Serienausstattung und spezifische Designmerkmale wie schwarze Alufelgen, Dach und Außenspiegel oder Sportsitze mit perforiertem schwarz-roten Leder heben das Jubiläumsmodell von den übrigen Polo-Modellen ab. Die limitierte Auflage spiegelt sich in den Einstiegsleisten im „One of 2500“-Logo wider.

Produziert wird der Polo GTI Edition 25 – so wie der Großteil der Polo-Modelle – in Südafrika. Das 1951 eröffnete VW-Werk liegt in der Nähe von Port Elizabeth und ist die größte Autofabrik in ganz Afrika. In Deutschland ist der Polo GTI Edition 25 ab dem 1. Juni zum Preis ab 35.205 Euro bestellbar. (aum)