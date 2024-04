Neuer VW Caddy startet mit Sondermodell

Der Vorverkauf der neuen Caddy-Modelle, die Ende Mai zum Händler rollen, hat begonnen. Den Anfang machen zwei TSI-Benziner mit 85 kW (115 PS) – wahlweise mit Schalt- oder Automatikgetrieben – sowie zwei 2,0l TDI-Motoren. Der Diesel mit 75 kW (102 PS) Leistung verfügt über einen Sechsgang-Schaltgetriebe, die Variante mit 90 KW (122 PS) über ein Siebengang-DSG. Gleich zu Beginn bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) außerdem, zunächst für die Cargo-, später auch für die Pkw-Variante, das Sondermodell „Edition“ mit schwarzen Design-Elementen und Zusatzausstattungen.

Alle Caddy und Caddy Cargo des Modelljahres 2025 fahren nun serienmäßig mit digitalem Kombiinstrument, bei den Pkw-Varianten inklusive größerem 10-Zoll-Infotainment-Display. Optional mit an Bord sind künftig der Sprachassistent IDA – in Verbindung mit VW Connect Plus auch mit Chat GPT-Funktion. Auch die Assistenzsysteme wurden erweitert. So sind alle Caddy-Modelle zusätzlich mit Verkehrszeichenerkennung, Tempomat, Einparkhilfen sowie Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung ausgestattet. In den Cargo-Versionen kommen Seiten- und Kopf-Airbags, Multifunktionskamera, Lane und Front Assist mit Fußgänger-/Radfahrer-Erkennung hinzu. Ebenfalls Serie im Cargo ist nun das Multifunktionslenkrad, das es bereits in den Pkw-Varianten gibt.



Speziell zum Caddy „Edition“ gehört ein schwarz glänzend lackiertes Dach, optional auch mit integriertem Panoramaglasdach, schwarze Dachreling, Privacy-Verglasung, LED-Leuchten vorne wie hinten, ein schwarzes Lüftungsgitter vorn sowie ein schwarz unterlegter Heckspoiler. Serienmäßig rollt dieser spezielle Caddy auf 17-Zoll-Leichtmetall-Felgen in Schwarz, optional für die Pkw-Varianten sind auch 18-Zoll-Räder möglich.



Die Preise des Sondermodells starten ab 28.680 Euro netto (31.261 Euro brutto) für den Cargo mit normalem Radstand, und ab 30.920 Euro netto (36.795 Euro brutto) für die Pkw-Varianten. (aum)