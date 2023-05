An den Rennfahrer und Verleger Paul Pietsch erinnert alljährlich die „Paul Pietsch Classic“. Die Oldtimerrallye im Schwarzwald findet am 19. und 20. Mai mittlerweile zum zehnten Mal statt. Opel schickt mit dem GT, Commodore GS/E, Kadett GT/E und Corsa GSi vier sportliche Modelle aus drei Jahrzehnten an den Start. Als Vorausfahrzeug wird bei der Veranstaltung außerdem ein moderner Astra GSe eingesetzt. (aum)