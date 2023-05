Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Der Blick auf Berlin bleibt spannend. Vielleicht klärt sich nun das Rätsel, warum sich eine Gruppe, die gegen den Weltuntergang zu kämpfen glaubt, mit so lächerlich geringen Forderungen wie dem Neun-Euro-Ticket und Tempo 100 in Stellung bringt. Die ebenfalls geforderte Schatten-Demokratie mit dem verlockend populistischen Namen „Gesellschaftsrat“ ist hoffentlich nicht das eigentliche Ziel. Dann müssten sich die idealistischen unter den Aktivisten missbraucht fühlen.

Das waren die Top Ten der 345.961 abgerufenen Texte:



1. Wo Mercedes mit der neuen E-Klasse Tesla kopiert – und wo nicht

2. Cupra Tavascan: Gegen den Strom

3. MG mit neuem Heimathafen in Deutschland

4. Mahle will mit Elektroantrieb und Verbrenner zurück auf die Erfolgsspur

5. Fahrbericht Suzuki V-Strom 800 DE: Die Wüste ruft

6. Praxistest Skoda Octavia Combi 1,5 G-Tec: Gas macht Spaß

7. Der Kia EV5 Concept ist nah an der Serie

8. Im Rückspiegel: Skoda bekommt ein starkes Rückgrat

9. Pre-Drive im i5: Dieser BMW liest (fast) meine Gedanken

10. Fahrbericht RAM 1500 TRX Havoc Edition: Power-Pick-up für Europa



219.019 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere Leser und die Abnehmer in vielen Medien aus. Der Cupra Tavascan schaffte sowohl mit dem Video von wesat-tv und einem der Pressemappen-Fotos den ersten Rang. (aum)