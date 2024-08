Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Ermittlung und Bewertung unserer Zahlen werden immer detaillierter. Deswegen blicken wir in dieser Woche bei den Top Ten einmal mehr in die Tiefe: Knapp 509.000 Abrufe von Texten registrierte unser Server. Wir nicht wissen, ob sie über copy & paste verwertet oder gelesen wurden. Aber von den zusätzlich fast 90.000 rtf- und den knapp 100.000 pdf-Dateien wissen wir: Sie wurden heruntergeladen, was auf Profis als Nutzer hinweist. Erstaunlich auch die fast 10.000 Videodateien, die diese Woche heruntergeladen wurden – nicht angeklickt und angeschaut, sondern heruntergeladen in dem Format, in dem sie weiterverarbeitet werden sollen.

Bei den Texten zählten wir 508.529 Abrufe plus 89.580 rtf- und 99.711 pdf-Downloads, also insgesamt 697.820 Abrufe . Dies waren die Top Ten der Woche:



1. Volkswagen zeigt den neuen Transporter

2. Kia Picanto: Klein, aber oha

3. Porsche würdigt Jo Siffert mit einem Unikat

4. Mitsubishi schließt sich Nissan und Honda an

5. Ein Stromer für die Familie

6. Lucid-Europachef Alexander Lutz: „Wir wollen das beste Auto der Welt bauen.“

7. Caravan-Salon 2024: Stellantis mit neuer Automatik

8. Der Dacia Sandero ist Europas Bestseller

9. 50.000 Bestellungen in zwei Monaten

10. Bei Opel gibt es Elektro für alle Fälle



366.690 Fotodateien und 9865 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in den Redaktionen als Downloads aus. Bei den Fotos landete eines von Skoda als Hauptsponsor bei der Tour de France auf Platz 1, bei den Videos das vom Fiat Grande Panda. (aum)