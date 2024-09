Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

Volkswagen steckt wegen des Elektroautos in der Krise, hört man in diesen Tagen. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Am Anfang stand der Dieselskandal, der bisher schon 30 Milliarden Euro gekostet haben soll. Der Dieselschmu nahm allen deutschen Herstellern das moralische Recht, sich gegen die Elektromobilität zu sperren. So schworen sie alle – mit gekreuzten Fingern hinter dem Rücken. Aber Volkswagen ließ sich – politisch korrekt – nicht auf ein Nebeneinander der Technologien ein. Jetzt erst hört man neue Töne. Möge der „Rückschritt“ nach vorn gelingen, besser als der Fortschritt bei der Digitalisierung.

Von den 461.514 waren 48.992 pdf- und 55.4356 rtf-Dateien. Die Top Ten beim Auto-Medienportal waren:



1. ZF Foxconn Chassis Modules rechnet mit Umsatzverdoppelung

2. Hyundai Santa Fe: Koloss mit Kante und Komfort

3. Land Rover haucht alten Defender mit einem V8 neues Leben ein

4. Im Rückspiegel: Der Pick-up gerät ins Rotieren

5. ADAC: Digitale Außenspiegel könnten besser sein

6. Plug-in-Hybrid – von Kunden geliebt, von Brüssel nicht

7. Mit Terramar wird Cupra er-wachsen

8. Die Kleinen kommen in der Toyota Collection groß raus

9. Audi Q5: Tragende Funktion

10. 19 Millionen Deutsche finden Camping klasse



585.339 Fotos und 7584 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund 300.000 Leser als Downloads aus. Das Foto der Woche zeigt die vollelektrischen Studie 4Ever Trophy von Renault, das Video der Woche den Cupra Terramar. (aum)