Der Hyundai Sonata hat das Zeug zur Design-Ikone

Er könnte zu einer echten Design-Ikone werden, der Hyundai Sonata: Die Koreaner verleihen der in Europa nicht mehr angebotenen, in Asien und Nordamerika hingegen sehr erfolgreichen Limousine mit einem umfangreichen Facelift einen sehr sportlichen Look.

Schon bislang hatte sich der Sonata mit ungewöhnlichem Design profiliert: Das Tagfahrlicht ging in eine Chromleiste über, die bis zu den Fenstern reichte. Jetzt gibt es statt dessen einen schlanken LED-Lichtstreifen, der – wie beim Staria und dem neuen Kona – über die gesamte Fahrzeugbreite reicht. Er korrespondiert mit horizontal gezeichneten Rückleuchten. Damit präsentiert sich die Limousine außergewöhnlich sportlich und futuristisch.



Im Interieur sind jetzt zwei 12,3-Zoll-Bildschirme in einem einzigen gebogenen Gehäuse untergebracht. Viele Komponenten wirken hochwertiger als bisher, das Lenkrad verfügt jetzt über drei Speichen und der Wählhebel für die Automatik wandert ans Lenkrad.



Über den Antrieb sind noch keine Details bekannt; bislang wurde der Sonata mit Vierzylinder-Saugmotor, zwei Vierzylinder-Turbomotoren oder und einem Hybridantrieb angeboten. Weil die europäische Politik Elektroautos begünstigt, wird der Sonata aktuell nicht in Europa angeboten. Theoretisch könnte er mit klimaneutralen e-Fuels betrieben werden. (aum/jm)