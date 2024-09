Lexus RX 500h Performance-Hybrid für Sternekoch Tohru Nakamura

Lexus-Markenbotschafter Tohru Nakamura ist ab sofort in einem Lexus RX 500h Performance-Hybrid unterwegs. Holger Kiener, General Manager Lexus Deutschland und Österreich, übergab dem Küchenchef des Münchner Zwei-Sterne-Restaurants „Tohru in der Schreiberei“ die Schlüssel für seinen neuen Dienstwagen im Lexus Forum München.

Der deutsch-japanische Sternekoch ist seit 2020 Botschafter der japanischen Premium-Marke. Sein neuer Dienstwagen markiert die Spitze der SUV-Baureihe von Lexus. Das Parallelhybrid-Konzept aus 2,4-Liter-Turbomotor, integriertem vollelektrischen Frontmotor und 76-kW-E-Maschine an der Hinterachse entwickelt eine Systemleistung von 371 PS (273 kW) und 550 Nm Drehmoment.



Der gebürtige Münchner Tohru Nakamura ist Sohn einer Deutschen und eines Japaners und damit von Geburt an in beiden Kulturen zu Hause. Speziell die traditionelle japanische Handwerkskunst hat ihn immer fasziniert und Eingang in seine Arbeit als Koch gefunden. „Das Streben nach Perfektion und die Leidenschaft, immer wieder an der Verbesserung seiner Fähigkeiten zu arbeiten, verbindet mich mit Lexus“, so Tohru Nakamura. (aum)