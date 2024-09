Das sind die „Wertmeister 2024“

Jedes Jahr ermitteln Schwacke und die Zeitschrift „Auto Bild“ die sogenannten „Wertmeister“. Das sind die Fahrzeuge, die in den nächsten vier Jahren voraussichtlich am wenigsten Wert verlieren werden. Rund 4000 Modelle aus 15 Fahrzeugsegmenten wurden bewertet, dazu erstmals auch separat vier Klassen mit Elektroantrieb.

Die Modelle mit dem voraussichtlich bestem Werterhalt sind bei den Kleinstwagen der Kia Picanto 1.2 Vision, bei den Kleinwagen der Dacia Sandero Stepway TCe 110, in der unteren Mitteklasse der Mazda 3 e-Skyactiv-X 186 M Hybrid, in der Mitteklasse der Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 und in der Oberklasse der BMW 540d xDrive Touring. Bei den Luxuskarossen liegt der Mercedes-Benz S 450d 4Matic L vorn, bei den Sportwagen der Porsche 911 Carrera PDK und bei den Vans der Mercedes V250 d lang 4 Matic. Bei den kompakten SUV macht der Citroën C3 Aircross Hybrid 136 ë-DSC6 (MAX) das Rennen, bei den mittleren der BMW X3 20d xDrive und bei den großen der Range Rover Sport D300 Dynamic HSE.



Bei den Elektroautos wurden allein die Segmente kleine, kompakte, mittlere und große SUV unterschieden. Auf den jeweils ersten Plätzen liegen hier der Citroën ë-C3 Aircross (MAX), der Ford Explorer Dual Elektro Extend Range, der Pole Star 2 Single Motor (auch wenn der eine Limousine ist) sowie der Volvo EX90 Twin Motor AWD. (aum)