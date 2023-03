Cupra stellt Shuttle für die „Fotografiska Days“

Nach Stockholm, New York und Tallinn eröffnet Fotografiska, das Museum für moderne Fotografie, nun auch eine Depandance in Berlin. Den Auftakt bilden die „Fotografiska Days“ in Berlin vom 23. bis 25. März, an denen sich Cupra als Mobility-Partner beteiligt. Künstler und Besucher werden im vollelelektrischen Born geshuttelt. Ab Herbst sind Fotografiska und Seats Performancemarke dann sogar Nachbarn: Das Museum wird die Räume in der Oranienburger Straße 54 neben der Cupra City Garage in Berlin beziehen. Weitere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung. (aum)