VW FS Rent-a-Car präsentiert sich auf Jobmesse

Die Euro-Leasing GmbH präsentiert sich auf der Jobmesse Hamburg (28.–29.1.) als Arbeitgeber und informiert über die beruflichen Möglichkeiten der unternehmenseigenen Marke „VW FS | Rent-a-Car“. Insbesondere für den Standort Hamburg werden neue Kundenberaterinnen und Kundenberater gesucht. Mitarbeiter aus der Nähe erläutern Interessenten die Arbeit des Vermietspezialisten.

So umfasst das Aufgabengebiet in der Kundenberatung Servicegespräche, die Erstellung von Mietverträgen und Abrechnungen sowie die termingerechte Bereitstellung von Fahrzeugen. Zudem zählen die Annahme und Übergabe von Fahrzeugen, die Fahrzeugpflege und die Organisation von etwaigen Reparaturen zu den festen Tätigkeiten. Darüber hinaus berichten die Angestellten des Unternehmens von ihren persönlichen Erfahrungen und geben Einblick in eine berufliche Karriere bei Euro-Leasing.



Unter dem Dach der Volkswagen Financial Services AG ist die Euro-Leasing GmbH Vermietspezialist für Fahrzeuge der Marken des Volkswagen-Konzerns. Ursprünglich kommt das Unternehmen aus der Lkw-Vermietung und ist seit 2014 hundertprozentige Tochter von Europas größtem automobilen Finanzdienstleister. Mit den Marken VW FS Rent-a-Car und Euromobil im Pkw-Segment sowie MAN Rental im Lkw-Bereich deckt das Unternehmen die gesamte Bandbreite vom Kleinwagen bis zum 40-Tonner im Rahmen der Kurz- und Langzeitmiete ab.



„Wir freuen uns darauf, bei der Jobmesse Hamburg mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in das Gespräch zu kommen. Der Großteil des Interessentenkreises kommt wahrscheinlich aus dem Servicebereich, etwa an Flughäfen, Bahnhöfen oder im Einzelhandel. Aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen“, unterstreicht Amin Moukaddam, Leiter Vertrieb Pkw & Operations bei Euro-Leasing, mit Blick auf den Messeauftakt in das Jahr 2023. Zusätzlich zum Servicegedanken ist der Führerschein der Klasse B eine Anforderung für angehende Kundenberater.



„Die Arbeit bei VW FS Rent-a-Car zeichnet sich durch flexible Arbeitszeiten und interessante Aufgabenbereiche mit Entwicklungsmöglichkeiten aus“, erklärt Jelena Stojkovic, Regionalleitung Nord bei der Euro-Leasing GmbH. „Eine betriebliche Altersvorsorge, Anrecht auf 30 Tage Jahresurlaub, Rabatte auf die flotteneigenen Mietwagen sowie ein vorteilhaftes Bike-Leasing sind weitere Pluspunkte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Stojkovic. Informationen zu Stellenausschreibungen in den Pkw-Vermiet-Stationen von VW FS Rent-a-Car sind unter https://euroleasing.eu/karriere/direkteinstieg/vwfs-rent-a-car zu finden. Neben den Karrieremöglichkeiten in Hamburg sind deutschlandweit Stellen im IT-Bereich ausgeschrieben. (aum/av)