VW FS Rent-a-Car stellt sich als attraktiver Arbeitgeber vor

Zum Jahresauftakt präsentierte sich die Euro-Leasing GmbH als Arbeitgeber: Auf der Jobmesse Hamburg informierte die unternehmenseigene Marke „VW FS | Rent-a-Car“ als Aussteller über berufliche Möglichkeiten. Insbesondere für den Standort Hamburg wurden neue Kundenberater gesucht. Zahlreiche Interessenten bekundeten am Messestand im Hamburg Cruise Center Altona direkt an der Elbe über ein ausliegendes Formular ihr Interesse, von dem Vermietspezialisten des VW-Konzerns kontaktiert zu werden. Einige Lebensläufe wurden gleich vor Ort in Papierform abgegeben. Die Sichtung aller Daten und nachfasssende Anrufe erfolgen bereits.

„Das klassische Bewerbungsverfahren ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Wir konnten mit Jobmessen bereits mehrfach tolle Erfahrungen sammeln. Und auch wer keine Zeit hatte, kann sich gerne dennoch bei uns melden. Wir suchen weiterhin Personal, auch in anderen Bereichen“, sagt Jelena Stojkovic von der Regionalleitung Nord bei Euro-Leasing. Sie ist zuversichtlich, die offenen Stellen für den Standort Hamburg besetzen zu können.



Mitarbeiter aus der Region Hamburg erläuterten den Besuchern der Jobmesse die Arbeit des Vermietspezialisten: „Ich freue mich, dass ich mit vor Ort war und potenzielle Kolleginnen und Kollegen unmittelbar kennenlernen konnte. Zudem habe ich ihnen direkte Einblicke in meinen Arbeitsalltag geben können“, erinnert sich ein Kundenberater an seinen Messeeinsatz. Sein Teamleiter ergänzt: „Mir ist es wichtig, frühzeitig bei der Auswahl von neuen Kolleginnen und Kollegen dabei zu sein. Die Gespräche mit den jungen Menschen waren sehr wertvoll. Ich kann vor allem direkte und persönliche Antworten auf ihre Fragen geben.“



Bei den Interessenten bleiben andere Dinge in Erinnerung: „Ein Arbeitgeber, der einem das Fitnessstudio bezahlt? Wo gibt es das denn?“, „Endlich weg von der Wochenendarbeit. Aktuell arbeite ich nur jedes Wochenende“ und „Ich habe einen ersten Eindruck des Teams an den Standorten in Hamburg gewinnen können“, waren nur einige der schriftlichen Rückmeldungen.



Neben den Karrieremöglichkeiten in Hamburg sind deutschlandweit auch Stellen im IT-Bereich ausgeschrieben. (aum/av)