VW FS Rent-a-Car spricht Flottenkunden an

Während der Düsseldorfer Fachmesse „Flotte! Der Branchentreff“ morgen und übermorgen steht für die Euro-Leasing GmbH mit ihrer Marke „VW FS | Rent-a-Car“ die Pkw-Langzeitmiete für Geschäftskunden im Vordergrund. Das Mietangebot richtet sich insbesondere an Unternehmen mit Fuhrpark.

VW FS Rent-a-Car bietet ausschließlich Modelle der Konzernmarken Volkswagen (auch Transporter), Audi, Seat, Skoda und Cupra an. Innerhalb von Deutschland ist eine Zustellung der Fahrzeuge an eine Wunschadresse kostenlos möglich. Gleiches gilt für deren Abholung. Der Rückgabezeitpunkt ist flexibel wählbar – mit taggenauer Abrechnung. Ein Fahrzeugtausch erfolgt frühestens nach sechs Monaten.



Im Rahmen der Messe „Flotte! Der Branchentreff“ präsentieren sich an den kommenden beiden Tagen rund 260 Aussteller auf dem Düsseldorfer Messegelände auf insgesamt 15.000 Quadratmetern. (aum/av)