VW FS Rent-a-Car präsentiert sich auf Jobmesse

Die Euro-Leasing GmbH wird sich an diesem Wochenende auf der Jobmesse in der Arena Berlin als Arbeitgeber präsentieren. Das Unternehmen informiert über die beruflichen Möglichkeiten bei der unternehmenseigenen Marke „VW FS | Rent-a-Car“. Besonders im Fokus stehen dabei neue Mitarbeiter für die Kundenberatung in den Berliner Standorten.

„Wir freuen uns auf Gespräche mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern. Serviceerfahrene Interessenten wie auch Quereinsteiger sind uns herzlich willkommen“, sagt Amin Moukaddam, Leiter Vertrieb Pkw & Operations bei Euro-Leasing.



Beschäftigte des Unternehmens werden Interessenten von ihren persönlichen Erfahrungen berichten und geben Einblicke über die Vorteile einer beruflichen Karriere bei dem Vermietspezialisten. Das Aufgabengebiet in der Kundenberatung umfasst Servicegespräche und die Erstellung von Mietverträgen sowie Abrechnungen. Die Bereitstellung sowie Annahme und Übergabe von Fahrzeugen zählen ebenso zu den Tätigkeiten wie auch Fahrzeugpflege und die Organisation von Reparaturen. (aum/av)