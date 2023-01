Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Für Dienstag hat der Bundeskanzler einen Autogipfel einberufen. Das sind solche Gelegenheiten, bei denen sich so mancher Autor wünscht, der Kanzler möge ihre Texte kennen und weniger auf die beiden Umwelt-Sirenen in seinem Kabinett hören. Bei den Medien der Autoren-Union Mobilität beherrschte die sogenannte Verkehrswende die Top Ten. Dort begann das Jahr mit eindrucksvollen Bekenntnissen zu Wissenschaft und Vernunft – Pflichtlektüre für jeden Umweltpolitiker. Aber Kanzler und Bosse werden vermutlich andere Themen höher hängen, zum Beispiel die Milliarden, die der Potus in den USA ausschütten will – USA first.

Das waren die Top Ten der Woche der 426.887 Textabrufe beim Auto-Medienportal:



1. Untersuchung: E-Autos werden immer schmutziger

2. Zum Jahreswechsel: Sechs Fragen an Friedrich Indra

3. Rückblick auf 2022: Unsere Tops und Flops

4. Praxistest Mazda MX-5 G 2.0: Kann der Kult-Roadster auch Winter?

5. Gastkommentar: Zwang zur Transformation?

6. VW-Chef Blume bekennt sich zur Technologieoffenheit

7. Unterwegs mit dem Skoda Enyaq Coupé RS iV: Langstrecke braucht Geduld

8. Essenz 2022: Professionelles Rendezvous mit neuen Schönheiten

9. Praxistest Genesis Electrified G80: Stiller Souverän

10. CMT 2023: Essential Vans setzt auf junge Gebrauchte



643.440 Fotos und Videos lieferte unser Server an den Tagen zwischen den Tagen als Downloads an unsere Leser und die Redaktionen unserer Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den Genesis Electrified G80, das Video der Woche den Euro-NCAP-Crashtest des Lexus RX. (aum)