Stellantis geht unter die Flugzeugbauer

Stellantis investiert weiter in den amerikanischen Flugzeugbauer Archer Aviation, mit dem bereits seit 2020 kooperiert wird. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Georgia plant einen fünfsitzigen elektrischen Senkrechtstarter. Bei einer maximalen Reichweite von etwa 160 Kilometern ist die Archer Midnight für Kurzstrecken von rund 30 Kilometern vorgesehen. Als Ladezeit zwischen den Flügen gibt Archer zehn Minuten an. Die Maschine mit einer Nutzlast von knapp 460 Kilogramm soll im nächsten Jahr in Produktion gehen und wird von Stellantis hergestellt.

Der Autokonzern stellt in den nächsten zwei Jahren bis zu 150 Millionen Dollar (ca. 141 Millionen Euro) Eigenkapital bereit. Voraussetzung ist, dass Archer in diesem Jahr bestimmte kommerzielle Ziele erreicht. (aum)