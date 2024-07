Leapmotor schickt die ersten Autos nach Europa

Leapmotor International hat in Schanghai die ersten Autos zur Verschiffung nach Europa verladen. Es handelt sich um die Modelle C10 und T03. Stellantis ist mit 51 Prozent an dem chinesischen Elektroautohersteller beteiligt und wird die Fahrzeuge über seine Vertriebskanäle anbieten. Bis Ende des Jahres sollen europaweit 200 Verkaufsstellen geschaffen werden, deren Zahl sich in den beiden darauffolgenden Jahren mehr als verdoppeln soll.

Der Leapmotor C10 ist ein D-Segment-SUV mit einer WLTP-Reichweite, während der T03 ein kleiner Fünftürer für die Stadt ist und etwa 265 Kilometer mit einer Batterieladung schaffen soll. (aum)