IAA Transportation: Stellantis zeigt Individualisierungsprogramm

Stellantis zeigt auf der IAA Transportation in Hannover das Umbau- und Individualisierungsprogramm „Stellantis CustomFit“, das in einigen Werken bereits begonnen hat und schrittweise an anderen Produktionsstandorten umgesetzt wird. Dieses Programm soll höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und eine nahtlose Integration zwischen den technologischen Merkmalen des Basismodells und den von Kundinnen und Kunden gewünschten spezifischen Modifikationen garantieren.

Diese hausinternen Umbauten werden durch die Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von zertifizierten Partnern ergänzt. Dies stärkt die ständig wachsende Produktpalette, von Kippern und Pritschenwagen bis hin zu Transportern mit optimiertem Laderaum und Freizeitfahrzeugen, die auf die Bedürfnisse von Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Flotten zugeschnitten sind.



Ein Beispiel dafür zeigt Konzerntochter Peugeot auf der Messe mit dem E-Expert Fridge mit elektrischer Zapfwelle (EPTO), die es ermöglicht, die elektrische Energie des Antriebsstrangs für verschiedene Zwecke zu nutzen. So verfügt der E-Expert Fridge über eine vom zertifizierten Partner Kerstner installierte Kühlzelle, die für den Transport von Kühlwaren bei Temperaturen zwischen 2°C und 8°C ausgelegt ist. Die Energie dafür wird aus der eingebauten Traktionsbatterie bezogen und benötigt keine separate Stromquelle, wodurch die Nutzlast des Fahrzeugs erhalten bleibt.



Von den „Spezialitäten“, die die Nutzfahrzeuge von Stellantis Pro One bieten, werden auf der Messe außerdem der Opel Combo Electric und Movano Hydrogen, der Citroën ë-Berlingo Crew Van und der Fiat Professional E-Ducato Cargo Box präsentiert. Darüber hinaus wird im Laderaum des Opel Movano Hydrogen ein ultrakompakter Opel Rocks Electric mit Kargo-Kit ausgestellt, um die Ladekapazität des Wasserstoff-Fahrzeugs zu demonstrieren. (aum)