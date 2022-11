Subaru feiert den Forester mit einer Sonderedition

Er gehört zu den Klassikern im SUV-Segment, nun feiert Subaru 25 Jahre Forester. Zum Jubiläum gibt es das Sondermodell „Edition Exclusive Cross“ mit schwarzen und orangen Designakzenten. Neben 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in „Dark Metallic“ fährt das Geburtstagsmodell unter anderem mit einem schwarzen Kühlergrill, schwarzen Außenspiegelkappen sowie schwarz eingefassten LED-Nebelscheinwerfern vor. Dazu kommen die schwarz-orange Dachreling und ebenfalls in dieser Farbkombination gehaltenen Kunststoffblenden an Front, Seite und Heck.

Im Innenraum setzt sich die Farbgebung fort: Während die Pedalerie in Schwarz gehalten ist, finden sich orangefarbene Kontrastnähte nahezu im gesamten Cockpit – vom beheizbaren Lederlenkrad über Leder-Gangwahlhebel, Instrumententafel und Rundinstrumente bis hin zur Türverkleidung und den wasserabweisenden Stoffsitzen, die über Kunstleder-Teilflächen verfügen. Die verchromten Türgriffe schmückt wiederum eine anthrazitfarbene Einfassung – genauso wie Lüftungsdüsen und Mittelkonsole. Ein spezielles Emblem weist zudem auf das Sondermodell hin.



Aufbauend auf der mittleren Ausstattungslinie Comfort sind unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, elektrisch anklapp- und beheizbare Außenspiegel, das schlüssellose Zugangssystem, eine elektrisch öffnende Heckklappe, Sitzheizung vorne, ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach und Rückfahrkamera mit Reinigungsdüse an Bord. Der Acht-Zoll-Touchscreen steuert nicht nur das Audiosystem mit CD-Player, zwei USB-Anschlüssen, sechs Lautsprechern sowie Smartphone-Einbindung, sondern auch das Navigationssystem mit Kartenupdates über drei Jahre. Zudem verfügt der Forester Exclusive Cross über das komplette Eyesight-Sicherheits- und Assistenzsystem von der Geschwindigkeitsregelung mit Spurzentrierungsunterstützung über die Seitensichtkamera bis hin zur Gespann-Stabilisierung.



Die Preise beginnen bei 43.890 Euro. (aum)