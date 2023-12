Komfort für den Jäger, praktisch für die Jagd

Der Jagdausstatter Frankonia verwandelte den Subaru Forester in ein einzigartiges Sondermodell in Tarnfarbe mit speziellem Zubehör für Jäger. Das Unikat mit 150 PS und dem typischen permanenten Allradantrieb wurde für 47.000 Euro versteigert und kürzlich im Subaru-Autohaus Roth im baden-württembergischen Oppenau an seinen neuen Besitzer Wilhelm B. Könning übergeben. An der Auktion hatten sich rund 50.000 Interessenten beteiligt.

Mit erhöhter Bodenfreiheit, Unterfahrschutz und dem permanenten Allradantrieb meistert der Forester das Gelände. Das Zubehörpaket „Hunter“ verbessert dann die die Funktionalität fürs Jagen: Das Showcar mit olivgrünen Folierung trug einen Thule-Dachträger, LED-Arbeitsscheinwerfern vorne und hinten sowie eine All-Terrain-Bereifung auf speziellen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Der 509 Liter große Kofferraum erhielt einen Ausbau mit Wildwanne, Transportbox und einem Bergegurt, mit dem sich auch größere Tiere ins Fahrzeug befördern lassen. Für den Komfort des Jägers sorgen beheizbare Ledersitze, ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach und ein hochwertiges Audiosystem von Harman/Kardon. (aum)