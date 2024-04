Mit Subaru in den Frühling

Subaru geht mit drei Sondereditionen in den Frühling. Neben der Neuauflage der „Edition Exclusive Cross“ gibt es den Forester erstmals auch als „Edition Black Platinum“ sowie den Outback als „Edition Platinum Cross“.

Der Forester Exclusive Cross ist ab 44.390 Euro erhältlich. Er setzt mit orangefarbenen und schwarzen Details sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Dark Metallic einen sportlichen Akzent. Das Farbthema setzt sich im Interieur mit Einfassungen und Ziernähten in Orange fort. Die Sitze sind wasserabweisend. Basierend auf der Ausstattungslinie „Comfort“ bietet das Sondermodell serienmäßig unter anderem ein Navigations- und Audiosystem mit Acht-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Einbindung per Apple Carplay und Android Auto, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, schlüsselloses Zugangssystem, elektrische Heckklappe und eine Rückfahrkamera sowie ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach. Alternativ zu den bekannten Lackierungen wird exklusiv für diese Edition der Farbton Sapphire Blue Pearl angeboten.



Die Edition Black Platinum des Forester gibt es ab 46.450 Euro. Neben 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in glänzendem Dunkelgrau sind Außenspiegel, Dachreling und Nebelscheinwerfer-Einfassungen sowie die Kunststoffblenden an Front, Heck und Seite in Schwarz gehalten. Das Sondermodell basiert auf der Topausstattung „Platinum“ mit beheizbaren Ledersitzen vorne und hinten sowie Harman/Kardon-Audiosystem.



Der Subaru Outback „Edition Platinum Cross“ wird in limitierter Auflage zu Preisen ab 48.840 Euro angeboten. Das Sondermodell ist exklusiv in Geyser Blue lackiert. Dazu kommen eine schwarz-grüne Dachreling und weitere schwarze Akzente. Ebenfalls auf der höchsten Ausstattungslinie „Platinum“ aufbauend gibt es unter anderem ein Audio- und Infotainmentsystem von Harman/Kardon mit 11,6-Zoll-Touchscreen und zehn Lautsprechern, absenkbare Außenspiegel, ein elektrisches Glasschiebedach, Nappaledersitze und ein Lederlenkrad. Fahrersitz und Außenspiegel haben eine Memory-Funktion bei wechselnden Fahrern. (aum)