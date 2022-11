Opel baut das 75-millionste Auto

Mit einem Grandland GSe aus dem Werk Eisenach feiert Opel heute 75 Millionen gebaute Autos. Die erste Million machte 1940 ein Opel Kapitän voll. Das zweimillionste Fahrzeug der Marke folgte 16 Jahre später – ebenfalls in Form eines Kapitän, dem damaligen Topmodell. Opel war damals der erste deutsche Hersteller, der eine derart hohe Produktionszahl erreicht hatte. Dafür erhielt der cremeweiße Kapitän an allen Chromteilen einen Überzug aus 24-karätigem Gold.

1971 folgte der zehnmillionste Opel, ein Rekord C Caravan. Auch das wurde wieder besonders gefeiert: Je ein Fahrzeug aus der Produktion des Jubiläumstages ging an die Ministerpräsidenten der Bundesländer, in denen der Autohersteller damals Werke hatte: Hessen (Rüsselsheim), Nordrhein-Westfalen (Bochum) und Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern). Es folgten 1983 ein silbergrauer Senator CD als 20-millionstes Fahrzeug und noch vor Ablauf des Jahrzehnts ein Omega A Caravan als Nummer 25.000.000. Auch der 50-millionste Opel war wieder ein Omega, eine Limousine der B-Generation, die kurz vor dem Jahrtausendwechsel im Dezember 1999 gebaut wurde. (aum)