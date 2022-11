Die Top Ten der Woche bei der „Autoren-Union Mobilität“

Vier Praxistests, ein Fahrbericht und ein Hauch Super-Motorrad unter den Top Ten der Woche, neun von zehn Artikel exklusiv von eigenen Autoren – das klingt nach einer normalen Woche für Motorfetischisten. Doch auch in diesen Kreisen zählt der Winter-Ratgeber für den Umgang mit Elektroautos mittlerweile zum erwarteten Service, ebenso wie Bericht und Kommentar zum scheinbar unausweichlichen Verbot des Verbrennungsmotors.

Von den 500.468 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten in der vergangenen Woche waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Ford Tourneo Connect: Der Caddy aus Köln

2. Praxistest Audi Q5 Sportback 50 TDI: Diesel-Zugpferd im Coupé-Dress

3. Verbrenner-Aus in Europa: Eine Hintertür bleibt noch offen

4. Praxistest MG Marvel R AWD: Premium zum attraktiven Preis

5. Praxistest Subaru Forester 2.0ie Platinum: Bodenständig

6. Auch die Ducati Diavel wird zur V4

7. Schnee und Eis haben Strom zum Fressen gern

8. Zwischenruf: Ade, Großraumlimousine

9. Fahrbericht Fiat E-Doblò: Transporter mit Doppelleben

10. Wortklauberei (39): Etikettenschwindel



519.142 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und als Material an unsere Kollegen in den Redaktionen aus. Bei den Fotos stand eines vom Range Rover P530 ganz oben, bei den Videos eines vom neuen Jahrgang des Kia X-Ceed. (aum)