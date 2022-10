Andreas Lübeck spricht für Dacia

Andreas Lübeck übernimmt die Leitung der Kommunikation bei Dacia in Deutschland. In der neu geschaffenen Position verantwortet er alle Themen in den Bereichen Produkt- und Unternehmenskommunikation.

Andreas Lübeck, geboren 1981 in Rostock, ist seit 13 Jahren in der Automobilbranche tätig und verfügt über mehrjährige Erfahrung sowohl im Journalismus als auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er war bei Toyota als Pressesprecher Technik & Social Media und zuletzt bei Hyundai als Pressereferent Produktkommunikation & Motorsport tätig. Lübeck berichtet an Hajar Kayali, Direktorin Kommunikation bei Renault Deutschland. (aum)