Ford bringt den Bronco an den Faaker See

Rund um die österreichische Marktgemeinde Finkenstein treffen sich von heute an bis zum Sonntag wieder mehr als hundertausend Motorradfans zur „European Bike Week“ am Faaker See. Während der Veranstaltung wird es auch wieder eine Harley-Village geben. Als Mobilitätspartner der Zweirad-Kultmarke aus Milwaukee ist auch Ford in Faak mit dabei. Am Ausstellungsstand zeigt der Autohersteller den vorerst nur in den USA erhältlichen Geländewagen Bronco. Das Fahrzeug wird ab Ende nächsten Jahres nur in begrenzter Stückzahl in einigen europäischen Ländern angeboten werden, darunter auch Deutschland.

Zudem werden Zug- und Showfahrzeuge wie der Ford Ranger Raptor zu sehen sein. Als Automobilpartner von Harley-Davidson und seiner elektrischen Submarke Livewire wird Ford beim Biker-Treffen auch den Mustang Mach-E und den E-Transit präsentieren. Letzterer soll mit der bordeigenen Power-Pro-Steckdose zu Demonstrationszwecken auch eine Livewire One mit Ladestrom versorgen. (aum)