Ford und Harley-Davidson sind gemeinsam unterwegs

Harley-Davidson und Ford haben für die diesjährigen Veranstaltungen des Motorradherstellers in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Mobilitätspartnerschaft geschlossen. Der Autobauer stellt der Kultmarke aus den USA acht Ranger mit bis zu 213 PS (156 kW) als Zug- und Showfahrzeuge zur Verfügung, darunter sechs Fahrzeuge der Sonderedtion Stormtrak mit Doppelkabine. Dazu kommen ein Raptor sowie ein Wolftrak mit Extrakabine.

Der gemeinsame Auftritt schließt unter anderem die Hamburg Harley Days im Juni, die Swiss Harley Days im Juli sowie die European Bike Week am Faaker See in Österreich im September ein. Los geht es morgen mit dem Start der „Harley-Davidson Experience Tour“, die durch alle drei Länder führt. Verbunden fühlen sich die beiden Marken durch das Versprechen von Freiheit und Abenteuer. (aum)