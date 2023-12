Bei Harley-Davidson geht es Schlag auf Schlag

Harley-Davidson bietet Markenfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch im neuen Jahr wieder etliche eigene Termine und unterstützt zusätzlich die eine oder andere Veranstaltung. Dabei geht es teilweise im Wochenrhythmus Schlag auf Schlag. Rund ein Dutzend Events mit der traditionellen Bike Week am Faaker See als Höhepunkt und Saisonabschluss sind fest geplant.

Los geht es am 5. Mai im schweizerischen Dübendorf mit dem Love Ride. Europas größte eintägige Motorrad-Benefizveranstaltung findet zugunsten muskelkranker und beeinträchtigter Menschen statt. Als nächstes folgt im Harley-Terminkalender die Magic Bike in Rüdesheim (30.5.–2.6.) mit jeder Menge Livemusik und einer spektakulären Parade durchs Rheingau. Ein Highlight im Programm ist dann nur wenige Tage später die 30. European H.O.G. Rallye in Senigallia an der italienischen Adria (6.–9.6.). Die Besucher und Teilnehmer erwarten Sonne, Meer und Sand sowie faszinierende Motorradstrecken und ein großes Entertainmentprogramm. Wer nicht ganz so weit fahren möchte, der kann zur selben Zeit die Summertime Party des Chapters Sylt auf der nördlichsten Insel Deutschlands besuchen.



Vom 28. bis 30. Juni steigen dann wieder Hamburg Harley Days, das größte städtische Motorradevent des Landes. Der Juli (5.–7.) beginnt mit den sowohl schweizerisch als auch mediterran geprägten Swiss Harley Days am Nordufer des Luganer Sees. Eine Woche später pilgern die Harley-Davidson-Fans zur Bike Week nach Willingen (11.–14.7.), wo das Rothaargebirge herrliche Ausfahrten verspricht. Daran schließen sich zwei Wochen später Harley Days Dresden (26.–28.7.) an. Geboten werden Konzerte, Bikeshows, geführte Ausfahrten und eine Motorradparade durch das Elbflorenz.



Das LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen, wo 150 Jahre lang die Hochöfen Eisen gekocht haben, bildet die beeindruckende Kulisse für das eintätige Harley Meeting Ruhrpott am 4. August. Die „Ladies of Harley“ treffen sich kurze Zeit später mit großem Programm in Potsdam (7.–11.8.). Quer durch Österreich rollen im August (14.–18.8.) auch noch hunderte Harleys für den guten Zweck: Unter dem Motto „Laut für die Leisen, stark für die Schwachen“ engagiert sich die Harley-Davidson Charity-Tour zum 27. Mal für muskelkranke Kinder.



Den abschließenden Höhepunkt des Jahres bildet wieder einmal die European Bike Week (3.–8.9.) im österreichischen Kärnten. Europas größte Motorradparty findet bei freiem Eintritt rund um den Faaker See statt. Die Motorradspedition SKS, langjähriger Partner von Harley-Davidson Germany und Austria, bringt die Motorräder der Besucher auf Wunsch nach Faak und wieder zurück. Die Zweiradprofis aus dem Westerwald bieten unabhängig davon auch eigene Veranstaltungen mit Rundum-sorglos-Paketen inklusive Motorradtransport in mehrere südeuropäische Länder an. (aum)