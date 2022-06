Nordamerika braucht mehr Schläuche

Continental baut sein Hydraulikgeschäft in Nordamerika aus. Dafür wird in San Luis Potosí, Mexiko, eine Produktionsstätte für industrielle Hydraulikschläuche errichtet. Das neue Werk soll zusätzliche Kapazitäten für vielfältige Schlauchlösungen schaffen, um den wachsenden Bedarf in Nordamerika zu decken. Mit dem neuen Werk entstehen rund 150 neue Arbeitsplätze. Die geplante Investition beläuft sich auf mehr als 38 Millionen Euro. (aum)