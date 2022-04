Porsche investiert 75 Millionen US-Dollar in e-Fuel-Produktion

Porsche setzt verstärkt auf e-Fuels und investiert 75 Millionen US-Dollar in die HIF Global LLC, einer Holdinggesellschaft international tätiger Projektentwickler von e-Fuels-Produktionsanlagen. Dafür erwirbt der Sportwagenhersteller eine langfristig angelegte Beteiligung an dem in Santiago de Chile ansässigen Unternehmen, das unter anderem die e-Fuels-Pilotanlage „Haru Oni“ im chilenischen Punta Arenas baut. Durch Porsche initiiert und mit Partnern wie Siemens Energy und ExxonMobil umgesetzt, soll diese voraussichtlich ab Mitte 2022 mit Windenergie aus Wasserstoff und CO2 e-Fuels produzieren. Die synthetischen Kraftstoffe ermöglichen einen nahezu CO2-neutralen Betrieb von Verbrennungsmotoren.

Neben Porsche investieren außerdem das chilenische Unternehmen Andes Mining & Energy (AME) sowie die amerikanischen Gesellschaften EIG, Baker Hughes Company und Gemstone Investments zusammen einen „niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“ in das Projekt. „Mit der Investition in die industrielle e-Fuels-Produktion baut Porsche sein Engagement für nachhaltige Mobilität weiter aus“, sagt Barbara Frenkel, Vorständin für Beschaffung der Porsche AG. Insgesamt beliefen sich Porsches Investitionen in die Entwicklung und Bereitstellung der Technologie auf über 100 Millionen US-Dollar.



Porsche erforscht bereits seit Längerem den Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen. Die Tests im Labor und auf der Rennstrecke verlaufen erfolgreich: „Wir sehen uns bei e-Fuels als Pioniere“, sagt Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner. Der Sportwagenhersteller will die e-Fuels aus Chile zuerst in Leuchtturmprojekten im Motorsport einsetzen. Perspektivisch sei aber auch der Einsatz in den eigenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bei der Erstbetankung in der Fabrik sowie in den Porsche Experience Centern denkbar. (aum)