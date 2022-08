Modularer Elektro-Baukasten auch für Indien

Der Volkswagen Konzern und Mahindra & Mahindra (M&M) unterzeichneten heute ein Term Sheet zur Lieferung von Komponenten für Mahindras neue, batterieelektrische Fahrzeugplattform „INGLO“. Angestrebt wird ein Volumen von mehr als einer Million Einheiten für fünf elektrischen SUV-Modellen. Darüber hinaus sollen weitere Möglichkeiten bis hin zu einer strategischen Allianz zur schnelleren Elektrifizierung des indischen Automobilmarktes geprüft werden.

Mahindra hat heute im Rahmen des „Born EV Vision“-Events in Banbury, Großbritannien, erstmals seine neue, elektrische SUV-Familie vorgestellt. Die Elektro-SUVs werden auf der Inglo-Plattform basieren und sollen mit Komponenten aus dem Modularen Elektro-Baukasten (MEB) von Volkswagen wie dem elektrischen Antriebsstrang, dem Batteriesystem und der VW-Einheitszelle ausgestattet werden. Ein verbindliches Lieferabkommen soll konstruktiv und rechtskonform bis Ende 2022 erarbeitet werden. In einem nächsten Schritt sollen potenzielle Felder der Zusammenarbeit im Bereich der E-Mobilität untersucht werden, darunter Fahrzeugprojekte, die Lokalisierung der Zellfertigung sowie Lade- und Energielösungen für das elektrische Ökosystem in Indien. (aum)