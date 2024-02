Der Volkswagen-Konzern wird Komponenten seines modulen E-Antrieb-Baukastens (MEB) an Mahindra liefern. Sie sollen in der Elektroplattform INGLO des indischen Herstellers verwendet werden. Der Vertrag umfasst auch die Lieferung von Einheitszellen, die Mahindra als erster externer Abnehmer einsetzt. Der indische Autokonzern will ab Ende dieses, Anfang nächsten Jahres fünf vollelektrische SUV auf den heimischen Markt bringen. (aum)