15.000 Euro für die Tour der Hoffnung

Skoda nutzte den Zwischenstopp der Tour der Hoffnung am Freitag in der Zentrale von Skoda Deutschland für die Übergabe einer Spende von 15.000 Euro an Petra Behle, die Schirmherrin des Charity-Rad-Events. Dieses Geld kommt, wie der gesamte Erlös der Veranstaltung, krebskranken Kindern und der Krebsforschung zugute. Skoda unterstützt die Tour seit vielen Jahren außerdem mit Begleit- und Organisationsfahrzeugen. In diesem Jahr sind fünf Enyaq Coupé RS und ein Kodiaq im Einsatz.

Rund 160 Fahrradbegeisterte, darunter auch namhafte Sportler, Politiker, Prominente und Hobby-Radfahrer, treten noch bis zum heutigen Sonnabend in die Pedale. Während der Etappenstopps sammelten die Organisatoren von Unternehmen und Unterstützern Spenden, die krebskranken Kindern und der Forschung gegen den Krebs zugutekommen. Ex-Biathletin Petra Behle fährt als Schirmherrin der Tour der Hoffnung selbst mit. In diesem Jahr zählt auch Bahnrad-Olympiasiegerin und Skoda-Markenbotschafterin Kristina Vogel auf einem Etappenabschnitt zum Teilnehmerfeld. (aum)