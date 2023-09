Skoda feiert mit dem Bundespräsidenten

Soda Auto Deutschland unterstützt das Bürgerfest des Bundespräsidenten Ende dieser Woche mit einer Aktion für den guten Zweck. Mit der Veranstaltung ehrt Frank-Walter Steinmeier am Freitag und Samstag Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Am 9. September, dem „Tag des offenen Schlosses“, können Besucher am Stand des Autoherstellers im Park von Schloss Bellevue Geld sammeln, indem sie in die Pedale zweier fest montierter Mountainbikes mit Fahrsimulator treten. Pro gefahrenen Kilometer spendet Skoda zehn Euro an die karitative Radveranstaltung Tour der Hoffnung. Das Geld fließt in den Kampf gegen Krebs bei Kindern.

Abgerundet wird die Aktion durch einen Trailpark mit Hindernissen, den Skoda gemeinsam mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) anbietet. Dort können können Kinder und Erwachsene ihre Fahrradkünste testen.



Der Automobilhersteller hat seine Wurzeln in der Fahrradproduktion Ende des 19. Jahrhunderts. (aum)