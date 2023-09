5000 Euro Spenden erstrampelt

Skoda hat sich am vergangenen Wochenende am Bürgerfest des Bundespräsidenten beteiligt und Geld für den guten Zweck gesammelt. Im Park von Schloss Bellevue konnten die Besucher am Stand des Autoherstellers in die Pedale fest montierter Fahrräder treten. Pro gefahrenen Kilometer spendete Skoda zehn Euro an die karitative Radveranstaltung Tour der Hoffnung, einer Initiative für krebskranke Kinder. Mit knapp 500 zurückgelegten Kilometern kamen so 5000 Euro zusammen. (aum)