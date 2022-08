Toyota Land Cruiser mit verbesserter Ausstattung

Toyota verbessert zum neuen Modelljahr die Ausstattung des Land Cruiser: Der Geländewagen-Klassiker wird in der Fünftürer-Automatikversion in den Ausstattungen Basis und Comfort serienmäßig mit dem Sperrdifferential ausgerüstet. Zudem ist für die Grundversion nun optional das Multimediasystem Toyota Touch 2 verfügbar. Die Preise für die Modelle starten bei 54.300 Euro.

Der Land Cruiser TEC Edition erhält zum neuen Modelljahr einige optische Aufwertungen: Die Front prägt in Zukunft ein schwarz eingerahmter Kühlergrill mit mattschwarzen Querstreben. Auch Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer sind in Schwarz eingefasst. An den seitlichen Trittbrettern, der Dachreling, den Außenspiegelgehäusen und den 18-Zoll-Leichtmetallrädern sowie an der Nummernschildeinfassung setzt sich die Farbgebung fort. Bei der Innenausstattung können Kunden unter zwei neuen Ledersitzbezügen wählen: Die Seitenwangen der schwarzen Rückenlehnen und Sitzkissen sind wahlweise in Grau oder Braun erhältlich. Das Topmodell kostet 77.360 Euro. (aum)