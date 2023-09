Toyota Land Cruiser: Zurück zur Kante

Gut ein Jahr vor der offiziellen Markteinführung hat Toyota erstmals den neuen Land Cruiser vorgestellt. Mit ihm kehrt die Marke zur kantigen Linienführung und den Wurzeln der Baureihe zurück. Der 204 PS (150 kW) starke 2,8-Liter-Diesel bleibt erhalten, er wird allerdings an eine neue Achtgang-Automatik gekoppelt. Dem Prinzip des Leiterrahmens hält Toyota ebenfalls die Treue, hat aber ordentlich Hand ans Fahrwerk gelegt. So lässt sich zum Beispiel für eine bessere Achsverschränkung im Gelände der vordere Stabilisator per Knopfdruck vom Cockpit aus entkoppeln. Ebenso neu ist die elektromechanische Lenkung, die Schläge bei Fahrten auf unebenem Gelände reduziert.

Der 4,92 Meter lange Land Cruiser ist als Fünf- und als Siebensitzer erhältlich. Auch wenn das Modell erst im Sommer nächsten Jahres auf den Markt kommt, liegen bei Toyota bereits Anfragen nach einer Vorbestellung vor. Die werden ab Herbst möglich sein. Preise gibt es aber noch nicht. Fest steht aber, dass es zunächst eine auf europaweit 3000 Stück limitierte und voll ausgestattete „Fist Edition“ geben wird. (aum)