Der Toyota Land Cruiser kann reserviert werden

Toyota beginnt morgen mit der Online-Reservierung des Land Cruiser, der im dritten Quartal nächsten Jahres auf den Markt kommt. Angeboten wird der Geländewagen unter www.toyota.de/land-cruiser-ankuendigung zunächst in den höherwertigen Ausführungen Tec Edition und Executive sowie in der limitierten First Edition, die ausschließlich online erhältlich ist. Weitere Varianten werden folgen. Produktionsbeginn ist im Mai.

Auch die neue Generation des Allradklassikers setzt wieder auf einen Leiterrahmen. Die neue Plattform sorgt für eine deutlich bessere Geländegängigkeit und höhere Rahmen- sowie Karroseriesteifigkeit. Zum ersten Mal verfügt der Land Cruiser zudem über eine elektrische Servolenkung. Dazu kommen eine Crawl Control und ein elektronisches Sperrdifferenzial sowie eine Kombination aus Multi-Terrain- und Panorama-Monitor, die den Fahrer in schwierigem Gelände unterstützen. An Bord sind unter anderem ein 12,3 Zoll großes, individuell anpassbares digitales Kombiinstrument, ein 12,3 Zoll großer Multimediabildschirm sowie beheizbare und belüftete Vordersitze.



Die Tec Edition hat unter anderem einen entkoppelbaren vorderen Stabilisator für besseres Fahrverhalten auf unebenem Untergrund und mehr Komfort auf der Straße. Zur weiteren Ausstattung gehören 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Ledersitze, Panoramadach, JBL-Premium-Audio-Paket mit 14 Lautsprechern und ein Head-up-Display. Optional ist das Fahrzeug als Siebensitzer erhältlich.



Die First Edition ist die Topversion und nur in begrenzter Stückzahl während der Vorverkaufsphase online bestellbar. Sie baut auf dem Tec Edition auf und zeichnet sich unter anderem durch exklusive 18-Zoll-Räder, klassische Rundscheinwerfer, eine zweifarbige Außenlackierung in Sand oder Smoky Blue sowie einem „First Edition“-Schriftzug an der Türinnenseite aus. Im Innenraum sind die Vordersitze mit speziellen Paspeln und Nähten versehen. (aum)