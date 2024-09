Buschtaxi-Treffen 2024: Fernweh inklusive

Am kommenden Wochenende verwandelt sich das thüringische Ohrdruf wieder in ein Allrad-Mekka: Auf dem Areal der Burg Ohrdruf findet vom 6. bis 8. September das 21. Buschtaxi-Treffen un ter dem Motto „Fernweh inklusive“ statt. Beim weltgrößten Land Cruiser-Fanfestival werden über 1200 Fahrzeuge aus rund 20 Nationen erwartet.

Geboten wird ein buntes Programm mit Workshops, Vorführungen, Rundgängen, Fragestunden und Filmen, eine Sonderausstellung blickt auf „40 Jahre Land Cruiser 70“ zurück. Auf der beliebten Verschränkungsrampe können Land Cruiser Fahrer die Flexibilität ihrer Fahrwerke testen. Hier spricht auch Toyota-Chefentwickler Sadayoshi Koyari, der das komplette Wochenende über beim Buschtaxi-Treffen vor Ort ist, mit den Festivalbesuchern. Koyari ist seit 1985 für Toyota tätig und leitete 17 Jahre lang die Entwicklung des Land Cruiser



Deshalb wird die Präsentation des neuen Toyota Land Cruiser, der im Herbst in den deutschen Handel rollt, ein besonderes Highlight. Die Neuauflage des Allrounders fährt erneut mit einer Leiterrahmenkonstruktion vor. Neben einer höheren Torsionssteifigkeit von Rahmen und Karosserie ist der Allradler erstmals mit einer elektrischen Servolenkung ausgestattet, die ein sanfteres und direktes Lenkverhalten sowie eine leichtere Manövrierbarkeit bei jeder Geschwindigkeit bieten soll. Dabei hält die sogenannte „Crawl Control“ die Geschwindigkeit bei Gelände- und Bergabfahrten stabil und das „Multi-Terrain Select“-System (MTS) passt die Lenkung, Antriebskraft und hydraulische Bremssteuerung des Fahrzeugs an verschiedene Fahrszenarien im Gelände an.



Organisiert wird das Buschtaxi-Treffen wie jedes Jahr von Alexander Wohlfarth, der die Internet-Plattform „Buschtaxi.net“ betreibt und Autor des Buchs „Legende Land Cruiser“ ist. Der Eintritt kostet 35 Euro pro Person und ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei. Weitere Informationen finden sich auf https://buschtaxi.org/. (aum)