Cupra und De Antonio Yachts elektrifizieren eine Yacht

Cupra erweitert seine Zusammenarbeit mit De Antonio Yachts mit der Enthüllung der D28 Formentor e-Hybrid, der ersten elektrifizierten Yacht. Das Ergebnis einer früheren Zusammenarbeit mit der in Barcelona ansässigen Firma für Hochleistungs-Designeryachten war im Jahr 2020 ein 400 PS starkes Showboot, das eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Knoten erreicht. Zusätzlich zum 400-PS-Motor sind bei der aktuellen Hybrid-Verson zwei einziehbare 15-kW-Elektromotoren in den Antriebsstrang integriert.

Das Hybridsystem ermöglicht es der der Yacht, entweder mit Verbrennungsmotor oder im Elektromodus zu fahren, also ohne Wasserverschmutzung und mit sehr geringen Schallemissionen – zum Beispiel für die Fahrt in eingeschränkt befahrbaren Häfen und Seen. Das Außendesign des Bootes zeigt gerade Linien, einen dynamischen Charakter. Die Lackierung in Graphene Grey stammt aus der Cupra-Farbpalette. (aum)