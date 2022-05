Erste große Bestellung für den Freightliner e-Cascadia

Gerade erst hat Daimler Truck nach über 1,6 Millionen Testkilometern die Serienfertigung des Freightliner e-Cascadia angekündigt, da gibt es bereits auch eine erste große Bestellung für den Elektro-Lkw. Sysco, einer der führenden Lebensmittellieferanten in den USA, hat eine Absichtserklärung über die Lieferung von bis zu 800 Zugmaschinen bis 2026 unterzeichnet. Die ersten e-Cascadia werden voraussichtlich noch in diesem Jahr an den Sysco-Standort Riverside in Kalifornien ausgeliefert.

Der e-Cascadia ist die Elektroversion des meistverkauften Class-8-Lkw (über 15 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) auf dem nordamerikanischen Markt. Daimler bietet ihn wahlweise mit einem 235 kW (320 PS) starken Einzelmotor (320 PS) oder einem Doppelmotor mit 346 kW (470 PS) an. Kunden können zwischen drei Batteriegrößen wählen, die für bis 370 Kilometer Reichweite sorgen. (aum)