Maersk bestellt 110 Volvo VNR Electric

Volvo Trucks hat in Nordamerika vom Logistikunternehmen Maersk einen Auftrag über die Lieferung von 110 Elektro-Lastwagen des Typs VNR Electric erhalten. Die Bestellung ergänzt eine frühere Bestellung von 16 Fahrzeugen des gleichen Modells. Mit der Auslieferung soll im zweiten Quartal begonnen werden. Eingesetzt werden die schweren Lkw der Klasse 8 in Kalifornien. Der Volvo VNR Electric hat eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern und einen Energiespeicher von bis zu 565 kWh. Es gibt Versionen mit vier und mit sechs Batterien. Gebaut wird der Hauber im Volvo-Trucks-Werk New River Valley im Bundesstaat Virginia. (aum)