Toyota hat die beste Kfz-Versicherung

Die Toyota Kfz-Versicherung hat sich im Versicherungsmonitor 2021/2022 des Branchenmediums „Autohaus“ erneut den ersten Platz unter den bei den Herstellerversicherern erobert. Mit einer Gesamtnote von 1,69 belegte das Unternehmen zum elften Mal in Folge die Spitzenposition und siegte in allen 19 Einzelkriterien. Die Versicherung erhielt zusammen mit ihrem Risikoträger Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Bestnoten für die Mitarbeiterkompetenz, die Servicequalität und das Leistungsspektrum.

Dank individueller Lösungen punktete Toyota vor allem bei Versicherungsprodukt-und Tarifgestaltung, was zu vielen zufriedenen Kunden führte. Auch Sonderaktionen und die Betreuung durch den Außen- und Innendienst überzeugten. (aum)