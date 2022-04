Neuer Werksleiter in Rüsselsheim

Pieter Ruts (40) wird neuer Leiter des Stellantis-Werks in Rüsselsheim. Er folgt auf Michael Lewald (57), der nach sieben Jahren eine andere Aufgabe im Konzern übernehmen wird.

Pieter Ruts ist Belgier und begann seine Karriere in der Automobilindustrie im Jahr 2005 im damaligen Opel-Werk in Antwerpen. 2007 wechselte er in das Management des Werkes in Eisenach, dessen Leiter er 2015 wurde. Zwischenzeitlich war Ruts Leiter der Fertig- und Endmontage in Rüsselsheim sowie stellvertretender Werksleiter am Standort Kaiserslautern. Zuletzt war Ruts für besondere Projekte verantwortlich, darunter die Allokation der elektrifizierbaren Fahrzeug-Plattformen in Eisenach und Rüsselsheim. Im Werk Rüsselsheim werden die Opel-Modelle Astra und Insignia sowie der DS 4 gebaut. (aum)