Gaming-Gipfeltreffen mit Kia EV9

Am 9. Dezember treten im Berliner Velodrom europäische „League of Legends“-Topteams gegen das koreanische Team T1 um den viermaligen und aktuellen Weltmeister Lee „Faker“ Sang-Hyeok an. Kia, seit langem im E-Sports-Bereich engagiert und im fünften Jahr in Folge Hauptpartner der „League of Legends EMEA Championship“ (LEC), stellt als Partner des Events sein neues Elektro-Flaggschiff EV9 vor – real und virtuell.

In der großen „League of Legends“-Community mit weltweit mehr als 150 Millionen registrierten Spielern gehört Lee „Faker“ Sang-Hyeok zu den absoluten Superstars – gerade hat er zum vierten Mal die Weltmeisterschaft in dem kurz „LoL“ genannten Videospiel gewonnen. Jetzt kommt der südkoreanische Profigamer mit seinem Team T1 nach Berlin, um erstmals live gegen mehrere europäische LoL-Topteams anzutreten. Welche Bedeutung dieses koreanisch-europäische Gipfeltreffen, das live auf Twitch und YouTube übertragen wird, für LoL-Fans hat, zeigte der Vorverkauf: Nach nur drei Stunden waren sämtliche Tickets für die rund 7000 Plätze vergeben.



Wenn die insgesamt sieben LoL-Teams am kommenden Samstag gegeneinander antreten, steht auch der neue Kia EV9 im Rampenlicht. Denn die Koreaner haben ihr neues Elektro-Flaggschiff mittendrin platziert, so dass auch die Spieler auf ihrem Weg zur Bühne einen Blick darauf werfen können. Wer das Fünf-Meter-Modell und dessen Lounge-ähnliches Interieur genauer kennenlernen möchte, kann am Kia-Stand im Foyer per VR-Brille virtuell darin Platz nehmen, Türen und Heckklappe öffnen, die Farben variieren und vieles mehr. (aum)