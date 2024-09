Nissan Deutschland: Wechsel in der Finanzdirektion

Ab sofort ist Emmanuel Alexandre neuer Direktor Finanzen der Nissan Deutschland GmbH. Er folgt auf Xaver Benz, der andere Aufgaben innerhalb der Nissan Organisation wahrnehmen soll.

Emmanuel Alexandre startete seine Karriere 2006 bei der Venture Communications Group in Johannesburg, Südafrika, und wechselte dann zum Unternehmen Ericsson, für das er in Ländern wie Südafrika, Schweden, Kroatien und Deutschland tätig war. Zu Nissan Deutschland kam Emmanuel Alexandre im November 2017 und bekleidete dort die Position des Managers Controlling, bevor er als Product Economic Control Profit Manager zur Nissan Europa-Zentrale in Montigny, Frankreich, wechselte.



Dorthin wechselt nun auch Xaver Benz, der nach zwei Jahren die Deutschland-Zentrale von Nissan verlässt und in Montigny neue Aufgaben im Bereich Finanzen, unter anderem für Nissan Frankreich und Benelux, übernehmen wird. (aum)